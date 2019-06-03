В Петербурге появятся новые льготы для блокадников

СЕГОДНЯ 18:41 2019-06-03T18:41:23+03:00

Право на поддержку от государства получат все, кто прожил в блокадном Ленинграде хотя бы день. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Новые поправки в Социальном кодексе Петербурга позволят получать поддержку от государства абсолютно всем жителям блокадного Ленинграда – вне зависимости от того, сколько именно времени они провели в городе. Об этом сегодня, 3 июня, сообщил Смольный.

- Все жители Северной столицы, которые родились или хотя бы день прожили в блокадном Ленинграде, будут получать полный комплекс социальных льгот и мер поддержки, - уточнили в пресс-службе городской администрации. – Это путевки в санатории, ежемесячные выплаты размером в 3 000 рублей, бесплатный проезд в электричках и так далее.

Отмечается, что с такой инициативой к временно исполняющему обязанности губернатора Петербурга Александру Беглову обратились ветераны.

Новые льготы начнут действовать с 1 января 2020 года. До этого времени всем, кто рассчитывает на дополнительную поддержку от государства, нужно предоставить в администрацию любые документы, подтверждающие то, что они родились или находились в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года.

ИСТОЧНИК KP.RU