Председатель Заксобрания Петербурга выразил соболезнования родным и близким Владимира Горевого

3 Июнь 23:48 2019-06-03T23:48:13+03:00

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3 июня не стало Владимира Горевого – известного художника и скульптора-монументалиста, автора памятников Феликсу Дзержинскому и Ольге Берггольц, императрице Екатерине II и императору Петру I, Ивану Айвазовскому и множеству других не менее знаменитых личностей. Свои соболезнования родственникам, коллегам и близким Владимира Эмильевича выразил председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

- Ушел из жизни замечательный художник, скульптор, обладавший безупречным чувством гармонии и глубоким пониманием отечественной истории, - отметил Макаров. - Руками мастера был создан целый ряд монументальных произведений, увековечивших образы выдающихся государственных и политических деятелей России, людей науки и культуры, защитников нашей страны. Искреннее уважение современников Владимир Эмильевич заслужил также своей многолетней педагогической деятельностью. Память о Владимире Эмильевиче Горевом навсегда останется в наших сердцах.

Владимир Горевой, несомненно, уже давно вошел в историю Петербурга – город веками будет хранить следы его выдающегося таланта, увековеченные в скульптурах и памятниках.

«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU