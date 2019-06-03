2019-06-03T23:48:13+03:00
Общество

Председатель Заксобрания Петербурга выразил соболезнования родным и близким Владимира Горевого

Знаменитого скульптора-монументалиста не стало сегодня, 3 июня
Сергей ВОЛЧКОВ
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Вячеслав Макаров: "Память о Владимире Эмильевиче Горевом навеки останется в наших сердцах". Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга.Вячеслав Макаров: "Память о Владимире Эмильевиче Горевом навеки останется в наших сердцах". Фото: Законодательное собрание Санкт-Петербурга.
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3 июня не стало Владимира Горевого – известного художника и скульптора-монументалиста, автора памятников Феликсу Дзержинскому и Ольге Берггольц, императрице Екатерине II и императору Петру I, Ивану Айвазовскому и множеству других не менее знаменитых личностей. Свои соболезнования родственникам, коллегам и близким Владимира Эмильевича выразил председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.

- Ушел из жизни замечательный художник, скульптор, обладавший безупречным чувством гармонии и глубоким пониманием отечественной истории, - отметил Макаров. - Руками мастера был создан целый ряд монументальных произведений, увековечивших образы выдающихся государственных и политических деятелей России, людей науки и культуры, защитников нашей страны. Искреннее уважение современников Владимир Эмильевич заслужил также своей многолетней педагогической деятельностью. Память о Владимире Эмильевиче Горевом навсегда останется в наших сердцах.

Владимир Горевой, несомненно, уже давно вошел в историю Петербурга – город веками будет хранить следы его выдающегося таланта, увековеченные в скульптурах и памятниках.

«Комсомольская правда» присоединяется к соболезнованиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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