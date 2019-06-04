Из детского лагеря в Петербурге госпитализировали 10-летнего мальчика с переломом позвонков и следами от скакалки на шее

СЕГОДНЯ 14:08 2019-06-04T14:08:59+03:00

По словам ребенка, его били и душили старшие ребята из других отрядов

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Полиция Красносельского района Санкт-Петербурга выясняет причины травм, которые получил 10-летний школьник, отдыхавший в дневном детском лагере. Вечером 3 июня мать привезла ребенка в больницу, где у него были обнаружены следы удушения на шее и переломы позвонков.

- Врачи диагностировали компрессионный перелом двух грудных позвонков, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб левого колена, - пишет «Оперативное прикрытие».

Также медики обратили внимание на следы веревки на шее. Мальчик объяснил, что в детском лагере его били старшие воспитанники из других отрядов, а также душили его скакалкой. Ребенка, естественно, госпитализировали. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Сейчас полицейские опрашивают родителей школьника, а также руководство детского учреждения. Пока в лагере идет проверка, но если слова ребенка подтвердятся, то воспитателям придется объяснять, куда они смотрели, пока вместо отдыха дети получали удары и пинки.

ИСТОЧНИК KP.RU