Петербуржец, спаливший две чужие машины, отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 15:50 2019-06-04T15:50:20+03:00

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Серийный поджигатель или хулиган - такой вопрос решал Невский районный суд Петербурга, рассматривавший местного жителя, спалившего два чужих автомобиля в 2018 году. Мужчине грозил реальный срок, но пироману повезло.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 2 месяца условно с испытательным сроком 2 года, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Претензии к петербуржцу возникли прошлой весной. По версии следствия, 28 мая 2018 года подсудимый облил горючей жидкостью и умышленно поджег «Hyundai Accent», припаркованный у дома 4 по 2-му Рабфаковскому переулку. В результате машина сгорела полностью.

Второй эпизод случился через три месяца. 29 августа полыхала «Волга ГАЗ-3110», стоявшая напротив дома 133 по улице Бабушкина.

Оба владельца написали заявления в полицию, которая смогла найти поджигателя и отдать его под суд. Впрочем по решению данной инстанции мужчина остался на свободе, теперь жителям Невского района остается надеяться, что, убоявшись тюрьмы, больше он жечь машины не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU