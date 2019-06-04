Вымогатели, прочитавшие перед приговором стихи о свободе, получили от 7 до 14 лет тюрьмы
С 2015 по 2017 годы в Петербурге и пригородах работала банда вымогателей и похитителей, которая третировала местных бизнесменов, требуя от них вернуть несуществующие долги на крупные суммы. 4 июня Пушкинским районным судом обвиняемым был вынесен приговор, перед которым один из подсудимых прочел стихи о свободе.
- «…Хочу домой, где ждет родня
Трудна, длинна туда дорога...
...И вот, приблизившись ко дню
Когда судья вердикт выносит
Из-за решетки я на вас смотрю
Душа моя свободы просит», - приводит текст поэмы Объединенная пресс-служба судов.
Впрочем, стихотворное обращение обвиняемым не помогло. Судья учел, что на счету банды как минимум одно похищение человека (женщину приковывали к батарее, требуя от нее 5 миллионов рублей) и несколько фактов вымогательства. Итогом стал приговор шестерым подсудимым, которые, в зависимости от тяжести содеянного, получили от 7 до 14 лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU