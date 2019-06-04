Вымогатели, прочитавшие перед приговором стихи о свободе, получили от 7 до 14 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 16:12 2019-06-04T16:12:11+03:00

В Петербурге осудили банду вымогателей. Стихи перед приговором им не помогли. Фото: Артем КИЛЬКИН

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С 2015 по 2017 годы в Петербурге и пригородах работала банда вымогателей и похитителей, которая третировала местных бизнесменов, требуя от них вернуть несуществующие долги на крупные суммы. 4 июня Пушкинским районным судом обвиняемым был вынесен приговор, перед которым один из подсудимых прочел стихи о свободе.

- «…Хочу домой, где ждет родня

Трудна, длинна туда дорога...

...И вот, приблизившись ко дню

Когда судья вердикт выносит

Из-за решетки я на вас смотрю

Душа моя свободы просит», - приводит текст поэмы Объединенная пресс-служба судов.

Впрочем, стихотворное обращение обвиняемым не помогло. Судья учел, что на счету банды как минимум одно похищение человека (женщину приковывали к батарее, требуя от нее 5 миллионов рублей) и несколько фактов вымогательства. Итогом стал приговор шестерым подсудимым, которые, в зависимости от тяжести содеянного, получили от 7 до 14 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU