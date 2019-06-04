2019-06-04T18:58:52+03:00
Звезды

Стивен Сигал приехал в Петербург

Обычного россиянина – гитариста, певца и мастера боевых искусств в одном лице – заметили на Московском вокзале
Анна ПОСЛЯНОВА
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Вероятно, Стивен Сигал станет одним из участников ПМЭФ-2019.Вероятно, Стивен Сигал станет одним из участников ПМЭФ-2019.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Звезда боевиков Стивен Сигал прибыл в Петербург. Сегодня днем, 4 июня, актера, продюсера, сценариста, режиссера, певца, гитариста и мастера боевых искусств в одном лице заметили на Московском вокзале. Гражданин России, Сербии и США приехал в культурную столицу на «Сапсане».

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Американский актер, гражданин России, США и Сербии Стивен Сигал прибыл в Петербург 4 июня. Знаменитость попала в камеры очевидцев.
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Вероятно, Стивен Сигал станет одним из участников Петербургского международного культурного форума, нулевой день которого пройдет уже завтра, 5 июня, а основные мероприятия состоятся в «Экспофоруме» 6-8 июня.

Знаменитый мастер боевых искусств, которого прославили боевики, бывает в России постоянно с тех пор, как в 2016-ом получил российское гражданство. Так, последние два Дня Победы Сигал провел на параде на Красной площади. Прошлым летом Сигал стал специальным представителем Министерства иностранных дел по гуманитарным связям России и США.

Перед отъездом в город на Неве Сигал отдыхал и работал в Москве: он посетил Большой московский цирк и показал боевые приемы в своей столичной школе айкидо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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