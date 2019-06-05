Финляндия может открыть новый автомобильный пункт пропуска на границе с Россией

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-05T12:49:44+03:00

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Для всех, кто хоть раз ездил в Финляндию на машине или автобусе, пробки на границе - не новость. Разговоры о том, что двух пунктов пропуска в близи Петербурга недостаточно, шли давно. Но пока воз и ныне там. Впрочем, вскоре это может измениться и в Карелии откроется новый международный автомобильный пункт пропуска (МАПП).

В настоящее время МАПП «Париккала» – «Сювяоро», расположенный в Лахденпохском районе Карелии работает во временном статусе. Им пользуются только при вывозе древесины, которую заготавливают в России. Пройти через него могут лишь финские специалисты, работающие на заготовках и их техника.

Москва давно обращалась к Хельсинки, чтобы открыть МАПП для всех, но лишь с приходом нового финского правительство дело сдвинулось с мертвой точки. О намерении рассмотреть возможность изменить статус погранперехода говорится в документе, опубликованном на сайте Госсовета Финляндии. Впрочем, о сроках открытия МАПП говорить пока рано.

ИСТОЧНИК KP.RU