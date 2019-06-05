2019-06-05T12:49:44+03:00
Общество

Финляндия может открыть новый автомобильный пункт пропуска на границе с Россией

Временный статус МАПП «Париккала» – «Сювяоро» планируют сменить на постоянный
Петр КИБЕР
Поделиться:
На границе с Финляндией в Карелии могут открыть новый пункт пропуска.На границе с Финляндией в Карелии могут открыть новый пункт пропуска.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Для всех, кто хоть раз ездил в Финляндию на машине или автобусе, пробки на границе - не новость. Разговоры о том, что двух пунктов пропуска в близи Петербурга недостаточно, шли давно. Но пока воз и ныне там. Впрочем, вскоре это может измениться и в Карелии откроется новый международный автомобильный пункт пропуска (МАПП).

В настоящее время МАПП «Париккала» – «Сювяоро», расположенный в Лахденпохском районе Карелии работает во временном статусе. Им пользуются только при вывозе древесины, которую заготавливают в России. Пройти через него могут лишь финские специалисты, работающие на заготовках и их техника.

Москва давно обращалась к Хельсинки, чтобы открыть МАПП для всех, но лишь с приходом нового финского правительство дело сдвинулось с мертвой точки. О намерении рассмотреть возможность изменить статус погранперехода говорится в документе, опубликованном на сайте Госсовета Финляндии. Впрочем, о сроках открытия МАПП говорить пока рано.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Две постройки Кронштадтской крепостной железной дороги стали памятниками регионального значения
На Московском шоссе микроавтобус протаранил рейсовый автобус
В Петербурге открыли бордель с секс-куклами
У Октябрьской набережной из Невы выловили голого утопленника
Медведей нечем кормить: Центр помощи животным «Велес» подал сигнал СОС
В Невском районе при падении из окна погиб 10-летний школьник
В Зеленогорске сгорел склад стройматериалов
В Колпино угнали «Камаз» с прицепом стоимостью 6,5 миллионов рублей
В поселке Молодежное на берегу Финского залива нашли мертвого тюленя
В Ленобласти из машины украли арбалет с оптическим прицелом за 57 тысяч рублей
Погода в Санкт-Петербурге на 5 июня: Жара продолжается
У ВИЧ-инфицированной мамы забрали новорожденного за попытку покормить его грудью
За час на трамвайную «выделенку» на улице Маршала Казакова выехало пять автомобилистов-нарушителей
Вторые выходы «Василеостровской» и «Балтийской» скорректируют за 181 миллион рублей
На Савушкина забил пятиметровый фонтан горячей воды
В Смольном назначили новых глав двух комитетов
Стивен Сигал приехал в Петербург
Жажда приключений: В Петербурге моряк заплатил полмиллиона рублей алиментов, чтобы выехать за границу
Новый участок Комендантского проспекта достроят к 1 сентября
В Петербурге с 5 по 9 июня ограничат движение из-за Международного экономического форума
Петербургскую Александринку могут объединить с Псковским драмтеатром
В Новой Голландии открыли пляж с настоящим песком и шезлонгами
Суд признал незаконным проект реконструкции Русского музея