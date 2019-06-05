Две постройки Кронштадтской крепостной железной дороги стали памятниками регионального значения

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-05T14:12:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кронштадте была железная дорога. Сначала она фукционировала на конной тяге, а потом стала паровой. Все это происходило около 150 лет назад. Сейчас не осталось ни рельсов ни шпал, лишь старые постройки, которые теперь признаны памятниками архитектуры регионального значения.

- Здания являются последними сохранившимися строениями Кронштадтской крепостной железной дороги, сыгравшей важную роль в формировании и развитии города и всей территории острова Котлин, - говорится в сообщении пресс-служба КГИОП.

В единый государственный реестр в качестве объектов культурного наследия регионального значения включены: «Здание пассажирской станции «Город» (г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 7а, лит. А) и «Мастерская» (г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 7а, лит. Б).

Справка «КП»:

Железная дорога появилась в Кронштадте в 1870 году. Со временем она связала отдаленные части города и гарнизоны Кронштадтской крепости. Пути проходили по центру города и использовались для доставки грузов, боеприпасов и пассажирских перевозок.

Железную дорогу активно использовали во время Великой Отечественной войны. Позднее она пришла в упадок и к середине 2000-х годов последние рельсы были сняты.

ИСТОЧНИК KP.RU