2019-06-05T19:43:51+03:00
Общество

«Новая Голландия» и Порт «Севкабель» получили престижную международную премию

На Конгрессе в Кракове отметили вклад Петербурга в освоение бывших промышленных объектов
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Пространства работают круглый год.Пространства работают круглый год.Фото: Олег ЗОЛОТО
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«Новая Голландия» и Порт «Севкабель» - излюбленные места для отдыха горожан. Современные общественные пространства встречают гостей круглый год. Зимой работает каток, летом проводятся фестивали и выставки. Такой вклад Петербурга в освоение бывших промышленных объектов, являющихся памятниками истории и культуры, по достоинству оценили на XV Конгрессе Организации городов всемирного наследия в Кракове. Члены жюри присудили Северной столице премию премию «The Jean-Paul-L’Allier Prize for Heritage».

- В рамках конкурса были представлены пять проектов: «Новая Голландия», Планетарий №1, Порт «Севкабель», пространство «Петровский Арсенал» в Сестрорецке и креативное пространство «Ткачи», - уточнили в пресс-службе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

В Смольном отметили, что для Петербурга победа имеет большое значение, так как это признание опыта Петербурга на международном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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