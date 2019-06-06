Забег SPIEF RACE по центру Петербурга дал начало ПМЭФ-2019
6 июня в Северной столице официально начинает работу Петербургский международный экономический форум. Но старт ПМЭФ-2019 оказался не деловым, а спортивным. Официальную программу мероприятий 6 июня в 7 часов утра открыл забег ROSCONGRESS SPIEF RACE.
- Маршрут дистанцией 5 километров начинается на Исаакиевской площади и проходит по историческому центру Санкт-Петербурга, - сообщаем пресс-служба ПМЭФ.
Надо сказать, что это традиционный забег, он проводился и в прошлые годы, а первый SPIEF RACE состоялся в 2016 году. Тогда на старт вышли пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, глава «Сбербанка» Герман Греф, официальный представитель МИД России Мария Захарова, телеведущая Тина Канделаки и еще 300 человек.
Участие в соревновании могут принять участники экономического форума, аккредитованные на нем журналисты и члены сети фитнесс-клубов, которая является одним из организаторов мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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