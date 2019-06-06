2019-06-06T08:16:46+03:00
Общество

Забег SPIEF RACE по центру Петербурга дал начало ПМЭФ-2019

Участники спортивного соревнования стартовали ровно в 7:00 от Исаакиевского собора
Петр КИБЕР
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Традиционный утренний забег дал старт ПМЭФ-2019. Фото: Пресс-служба ПМЭФ.Традиционный утренний забег дал старт ПМЭФ-2019. Фото: Пресс-служба ПМЭФ.
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6 июня в Северной столице официально начинает работу Петербургский международный экономический форум. Но старт ПМЭФ-2019 оказался не деловым, а спортивным. Официальную программу мероприятий 6 июня в 7 часов утра открыл забег ROSCONGRESS SPIEF RACE.

- Маршрут дистанцией 5 километров начинается на Исаакиевской площади и проходит по историческому центру Санкт-Петербурга, - сообщаем пресс-служба ПМЭФ.

Надо сказать, что это традиционный забег, он проводился и в прошлые годы, а первый SPIEF RACE состоялся в 2016 году. Тогда на старт вышли пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, глава «Сбербанка» Герман Греф, официальный представитель МИД России Мария Захарова, телеведущая Тина Канделаки и еще 300 человек.

Участие в соревновании могут принять участники экономического форума, аккредитованные на нем журналисты и члены сети фитнесс-клубов, которая является одним из организаторов мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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