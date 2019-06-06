В Михайловском саду заметили бегающего экс-президента Франции Николя Саркози
Кого только не увидишь летом в Санкт-Петербурге, особенно если дело происходит в дни проведения Петербургского международного экономического форума, когда в Северную столицу приезжают VIP-персоны со всего света. Но и им надо отдыхать. Так, в Михайловском саду горожане с удивлением увидели бегающего экс-президента Франции.
Николя Саркози в шортах и кроссовках, в сопровождении двух охранников, также одетых во все спортивное, совершал пробежку в самом центре Петербурга. Впрочем, бывшего главу Елисейского дворца и всемирно известного политика узнали немногие. Снять вечерние упражнения на видео удалось журналисту ТАСС Андрею Карташову, который обменялся с пробежавшим мимо Саркози приветствиями.
Экс-президента Франции Николя Саркози заметили бегающим в Михайловском саду Петербурга.Видео: Andy Ka/www.facebook.com/LeDr0n
Напомним. что ПМЭФ-2019 начинает работу сегодня, 6 июня и продлится до 8-го числа. На открытие форума в Петербург приедет президент России Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин.
ИСТОЧНИК KP.RU
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