2019-06-06T09:29:18+03:00
Происшествия

Три девочки пострадали в ДТП в Петроградском районе Петербурга

Авария с участием трех автомобилей произошла вечером 5 июня на улице Профессора Попова
Петр КИБЕР
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После ДТП на улице Профессора Попова в больнице оказались три девочки и их мама.После ДТП на улице Профессора Попова в больнице оказались три девочки и их мама.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Серьезное ДТП произошло вечером 5 июня в Петроградском районе Санкт-Петербурга. На улице Профессора Попова столкнулись два «Форда» и «Вольво». В последнем ехала семья из пяти человек. В больнице оказались четверо - три девочки 13,10 и 7 лет, а также 43-летняя женщина.

- По предварительной информации, женщина 1983 года рождения, управляя автомобилем «Форд», совершила столкновение с другим «Фордом», двигавшимся в попутном направлении, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

От удара второй «Форд», за рулем которого был 30-летний мужчина, выбросило на встречную полосу, по которой ехал «Вольво» с семьей из пяти человек внутри. Водители ничего не успели сделать и произошло столкновение. Все случилось напротив дома номер 16 по улице Профессора Попова примерно в 21:20.

Уже через несколько минут на месте были машины реанимации, которые забрали в больницу четверых пострадавших. Женщина и трое девочек госпитализированы в состоянии средней тяжести. В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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