ПМЭФ спровоцировал 5-километровую пробку на Пулковском шоссе

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-06T10:51:52+03:00

Серьезные затруднения возникли на въезде в Санкт-Петербург в районе аэропорта

Изменить размер текста: A A

Первый день Петербургского международного экономического форума ожидаемо привел к затруднениям на дорогах. Уже с утра на въезде в город в районе аэропорта на Пулковском шоссе собралась многокилометровая пробка.

- Стоим уже долго, движение очень плотное, - пишут водители в соцсетях.

Судя по сервису Яндекс. Карты, затор растянулся на 5 километров 200 метров. Не самая простая ситуация и на Кольцевой автодороге. Движение здесь периодически останавливают сотрудники ГИБДД. Это делается чтобы пропустить кортежы делегатов экономического форума, прибывающих в Пулково.

Надо сказать, что достаточно оживленно не только на дорогах, но и в воздухе, сегодня петербургский аэропорт примет рекордное число рейсов. А учитывая, что 6 июня на открытие ПМЭФ приедет президент России Владимир Путин, то автомобилистам стоит запастись терпением и тщательно планировать свои маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU