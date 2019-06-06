2019-06-06T10:51:52+03:00
Авто

ПМЭФ спровоцировал 5-километровую пробку на Пулковском шоссе

Серьезные затруднения возникли на въезде в Санкт-Петербург в районе аэропорта
Петр КИБЕР
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Начавшийся 6 июня Международный экономический форум спровоцировал пробки на дорогах. Фото: Яндекс.КартыНачавшийся 6 июня Международный экономический форум спровоцировал пробки на дорогах. Фото: Яндекс.Карты
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Первый день Петербургского международного экономического форума ожидаемо привел к затруднениям на дорогах. Уже с утра на въезде в город в районе аэропорта на Пулковском шоссе собралась многокилометровая пробка.

- Стоим уже долго, движение очень плотное, - пишут водители в соцсетях.

Судя по сервису Яндекс. Карты, затор растянулся на 5 километров 200 метров. Не самая простая ситуация и на Кольцевой автодороге. Движение здесь периодически останавливают сотрудники ГИБДД. Это делается чтобы пропустить кортежы делегатов экономического форума, прибывающих в Пулково.

Надо сказать, что достаточно оживленно не только на дорогах, но и в воздухе, сегодня петербургский аэропорт примет рекордное число рейсов. А учитывая, что 6 июня на открытие ПМЭФ приедет президент России Владимир Путин, то автомобилистам стоит запастись терпением и тщательно планировать свои маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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