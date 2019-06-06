Мужчине, который решил прокатиться на угнанном школьном автобусе, грозит 10 лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-06T11:23:30+03:00

За угон школьного автобуса петербуржцу грозит до 10 лет тюрьмы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Спонтанное желание прокатиться за рулем автобуса, которое возникло у жителя Санкт-Петербурга из-за чрезмерного употребления алкоголя, привело его на скамью подсудимых. Угон школьного автобуса грозит мужчине длительным тюремным сроком.

- По версии следствия, в августе 2018 года, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угнал с терртории центра детского технического творчества на 6-й Советской улице автобус «Отокар Навигот» и совершил на нем поездку до пересечения улицы Народной и Дальневосточного проспекта, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Там незадачливый петербуржец попался в руки полиции. Но отделаться штрафом за хулиганство ему не удалось. Деяния мужчины были расценены как неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения (угон), причинившее особо крупный ущерб. А по этой статье предусмотрено наказание вплоть до 10 лет тюрьмы.

Рассматривать дело будут в Смольнинском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU