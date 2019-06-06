«РЖД» вложит в транспорт Петербурга 88 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 11:42 2019-06-06T12:27:16+03:00

За пять лет железнодорожные перевозки в городе и пригородах обещают кардинально изменить

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Петербург и «Российские железные дороги» подписали на ПМЭФ-2019 сразу два соглашения – по развитию железнодорожного транспорта узла и порта «Бронка».

Ближайшие пять лет город и железнодорожники будут усиленно развивать как железнодорожный транспортный узел Петербурга в целом, так и скоростное и высокоскоростное сообщение, строить пешеходные переходы и снижать себестоимость перевозок электричками.

- Важно, что мы будем делать это вместе, а не так, как раньше: город проектирует, «РЖД» проектирует, потом корректировки, согласования, - отметил врио губернатора Александр Беглов. – Это приводило к бюджетным потерям. Но с этим покончено: у нас теперь четкий график.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/713237" frameborder="0"></iframe> В Петербурге официально открылся ПМЭФ 2019.Артем КИЛЬКИН, Олег ЗОЛОТО

«РЖД» инвестирует в развитие транспорта города 88 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на вывод за пределы Петербурга грузового транспорта, развитие пассажирских перевозок, обновление составов и другие меры.

- Но после комплексных исследований, думаю, появятся новые деньги, - отметил глава «РЖД» Олег Белозеров. – Уверен, в ближайшее время транспортная логистика кардинально изменится.

Идет речь о строительстве новых веток в Сестрорецк, Лисий Нос, Лахту, Новую Деревню и Сертолово. Больше того, есть план построить вокруг города железнодорожное кольцо, которое свяжет все существующие направления.

Уже решили, что до 2024 года появятся шесть новых автомобильных путепроводов. Город вложит в них 30 миллиардов рублей.

В планах наладить скоростное сообщение с Обухово, Колпино и Тосно (43 000 пассажиров в сутки) с одновременным развитием станции «Колпино»; протянуть пути из центра города в Левашово и Сертолово (маршрутом будут пользоваться более 5 500 человек в сутки); открыть новые маршруты электричек, которые объединят линии метро. Особняком стоит задача организовать интенсивное движение в сторону Кронштадта.

Все это позволит не только сделать жизнь пассажиров комфортнее, но и компенсировать отставание строительства метро.

ИСТОЧНИК KP.RU