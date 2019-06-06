Стивен Сигал приехал на ПМЭФ-2019 и прошелся по павильонам Экспофорума

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-06T15:35:23+03:00

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Голливудский актер Стивен Сигал, которого два дня назад заметили выходящим из Сапсана на Московском вокзале Петербурга, как и предполагалось, приехал в Северную столицу по делам. Сегодня, в первый день работы ПМЭФ-2019, героя боевиков, уже с аккредитацией, видели в павильонах Экспофорума.

- Стенд Сибирского федерального округа, в рамках которого на Петербургском международном экономическом форуме представлен Алтайский край, посетил американский актёр Стивен Сигал, - сообщается в «Инстаграме» Минэкономразвития Алтайского края.

Но естественно, что голливудская знаменитость не долго оставалась на одном месте. Подтверждением этому стали многочисленные селфи с актером, которые публикуют в соцсетях участники и гости ПМЭФ-2019.

godu_antony Стивен Сигал приехал на ПМЭФ-2019

Напомним, что Петербургский международный экономический форум пройдет с 6 по 8 июня. Основные мероприятия состоятся на территории выставочного комплекса Экспофорум, а культурная программа, в том числе концерт на Дворцовой площади - в центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU