Сгорел на работе: жители Соснового Бора сняли на видео полыхающий каток

СЕГОДНЯ 16:12 2019-06-06T16:12:48+03:00

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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области стоит сильная и непривычная для Северо-Запада жара. Температура зашкаливает за 30 градусов. При такой «горят» не только люди, но даже асфальтоукладочные катки. Именно это произошло сегодня, 6 июня, в Сосновом Бору.

- За магазином «Природа» на проспекте Героев 29 полыхает каток, - сообщают местные жители, снявшие видео необычного инцидента.

На кадрах видеозаписи хорошо заметно, как горит кабина катка. Что могло вызвать возгорание, учитывая, что техника практически полностью стальная - неизвестно. Сгореть каток не успел, его потушили прибывшие к месту ЧП пожарные.

В Сосновом Бору сгорел асфальтоукладочный каток . Видео: ВК "Мой Сосновый Бор"

У местных жителей инцидент вызвал опасения о дальнейшем дорожном ремонте в городе и поток шуток.

- Это фильм новый снимают - «Призрачный асфальтоукладчик». Чего только не сделают, лишь бы дороги не ремонтировать, - юморят пользователи соцсетей.

ИСТОЧНИК KP.RU