На замену экалаторов на «Чернышевской» потребуется почти 28 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 20:39 2019-06-06T20:39:15+03:00

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О том, что из-за капитального ремонта эскалатора на Чернышевской станцию метро периодами закрывают, горожане уже привыкли. Петербургский метрополитен сообщал, эта мера вынужденная, поэтому пока ничего не изменилось. Вход по-прежнему закрыт по 28 июня 2019 года и с 1 июля по 13 сентября 2019 года в будни с 8:00 до 9:50, а с 16:40 до 20:00 в эти же даты - ограничен.

Теперь же стало известно, сколько будет стоит замен эскалаторов на Чернышевской. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга объявил открытый конкурс на разработку проектной документации по объекту, в которую также входит частичная замена конструкций наклонного хода и вестибюля станции. И начальная (максимальная) цена контракта составляет 27,63 млн рублей. Отмечается, что заявки принимаются до 26 июня, а подведение итогов конкурса состоится 8 июля.

- В проекте должны быть учтены реконструкция наклонного хода станции метро «Чернышевская» с заменой трех существующих эскалаторов, которые выработали свой ресурс, на четыре новых, ремонт конструкций натяжной камеры и вестибюля, а также обновление сопутствующих инженерных систем и водоотводных зонтов, - сообщается на сайте КРТИ. - При этом объемно-планировочные решения вестибюля меняться не будут.

После реконструкции пропускная способность станции «Чернышевская» увеличится за счет добавления еще одного эскалатора.

Выполнение строительно-монтажных работ намечено на 2022-2024 годы.

ИСТОЧНИК KP.RU