Катар станет страной-гостем ПМЭФ-2020

СЕГОДНЯ 21:13 2019-06-06T21:13:03+03:00

В 2020 году Катар примет участие в ПМЭФ в качестве страны-гостя. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Торгово-промышленная палата Катара и фонд Росконгресс будут налаживать эффективную коммуникации между экспертными сообществами и деловыми кругами России и Катара.

- Росконгресс активно сотрудничает с мировым сообществом. Мы заинтересованы в развитии общих коммуникационных площадок международного уровня. Они будут стимулировать межгосударственное взаимодействия. Соглашение позволит нам построить долгосрочные партнерские связи с представителями Катара и укрепит взаимный обмен делегациями на ключевых деловых событиях обеих стран, - отметил директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев, подписавший соглашение.

Он напомнил, что в феврале этого года состоялась встреча советника Президента России Антона Кобякова с Министром финансов Катара Али Шерифом аль-Эмади, на которой страны договорились в феврале 2020 года провести выездную сессию ПМЭФ и заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Дохе.

Кроме того, в рамках соглашения будут организованы совместные конгрессные и выставочные мероприятия энергетической, экономической и социальной направленности: от форумов и конференций до ярмарок и презентаций.

- Соглашение с Фондом Росконгресс поспособствует диалогу стран в инвестиционно-финансовой сфере, экспортно-импортной деятельности, а также в сферах туризма и культуры. В 2020 году Катар примет участие в ПМЭФ в качестве страны-гостя. Для нас это большая честь. Мы благодарны Фонду за такую возможность, - подчеркнул член совета директоров Торгово-Промышленной палаты Катара Али А.Латиф М.Альмеснед Альмуханади на церемонии пожимания.

Напомним, в прошлом году Россия и Катар отметили 30-летие дипломатических отношений. 2018 год был перекрестным годом культуры двух стран.

ИСТОЧНИК KP.RU