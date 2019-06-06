Подросток утонул в Финском заливе в парке 300-летия Санкт-Петербурга

СЕГОДНЯ 21:29 2019-06-06T21:29:11+03:00

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Трагедия произошла днем 6 июня 2019 года в Санкт-Петербурге. В Финском заливе на пляже в парке 300-летия Санкт-Петербурга утонула 13-летняя девочка. Несмотря на то, что во время ЧП на берегу и в воде было очень много народа, помочь несчастной никто не смог. Обстоятельства произошедшего сейчас выясняются. Как рассказывают очевидцы случившегося, подросток отдыхала у водоема вместе с одноклассниками. Взрослых с ребятами не было. Как произошла беда, пока неизвестно. Многие удивляются, как вообще такое могло произойти - ведь пляж там благоустроен и у берега достаточно мелко.

- У школьников каникулы, они гуляли, как все дети, а родители на работе были, - сообщают некоторые подробности трагедии в соцсетях. - О том, что подростки пойдут купаться, взрослые не знали.

Кстати, это уже второй случай с начала официального купального сезона в Петербурге, когда на воде гибнет человек. Вчера трагедия произошла на Ольгинском пруду напротив парка Сосновка - там утонула 80-летняя пенсионерка.

ИСТОЧНИК KP.RU