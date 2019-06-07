Турист из Беларуси приехал в Петербург на такси

СЕГОДНЯ 08:36 2019-06-07T08:37:05+03:00

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Обычно люди вызывают такси, чтобы быстро доехать от одной точки в городе до другой. При этом редко когда поездка длится дольше одного-двух часов. Но оказывается есть и те, кто не прочь провести в такси почти сутки, чтобы съездить...в соседнюю страну. Так поступил турист из Беларуси, заказавший машину до Петербурга.

- Пассажир вызвал машину из города Гродно третьего июня. Водитель на Volkswagen Polo выехал за ним в 12 часов того же дня. Поездка завершилась уже на следующий день в Петербурге около 9 часов утра. Ее продолжительность с перерывами и остановками составила примерно 21 час, - сообщают представители таксомоторной компании.

При этом такие дальние путешествия отнюдь не редкость. Некоторые люди не хотят ехать общественным транспортом и предпочитают путешествовать с комфортом.

- Так они не зависят от расписания и могут делать остановки по своему желанию, чтобы отдохнуть, перекусить. Также можно попросить водителя заехать по пути в другие города или интересные места. Такие случаи были, - отмечают в сервисе такси.

К сожалению, стоимость поездки осталась неизвестной, но это явно не самый доступный способ путешествий. Даже на самолете наверняка получится дешевле. Но ведь там не поговоришь по дороге с пилотом «за жизнь».

ИСТОЧНИК KP.RU