2019-06-07T12:23:16+03:00
Общество

Петербург передал полигон «Красный бор» в ведение Минприроды

Теперь решением масштабной экологической проблемы займутся на федеральном уровне
Петр КИБЕР
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Соглашение о передаче полигона "Красный Бор" в федеральное ведение подписано в рамках ПМЭФ.Соглашение о передаче полигона "Красный Бор" в федеральное ведение подписано в рамках ПМЭФ.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Проблема мусорного полигона «Красный Бор», на котором хранятся высокотоксичные отходы, давно беспокоит жителей Петербурга и Ленинградской области. То, что рекультивацию свалки надо проводить очень срочно, признают все специалисты. Но своими силами город на Неве справиться не мог и тогда к вопросу подключились федеральные власти. Сегодня на ПМЭФ было подписано соглашение о передаче полигона в ведение Минприроды.

- Решить эту задачу силами одного лишь города было бы затруднительно. Но мы не устраняемся от проблемы и будем работать вместе, - заявил на подписании документа врио губернатора Петербурга Александр Беглов, чьи слова передает корреспондент «Комсомольской правды».

Соглашение от том, что Дирекция по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений полигона «Красный Бор» передана в федеральное ведение со стороны Министерства природных ресурсов России подписал его глава Дмитрий Кобылкин.

При этом министр отметил, что проблема острая, о ней постоянно спрашивают в кулуарах форума.

- Множество компаний хотят принять участие в рекультивации «Красного Бора, в том числе зарубежные», — заявил глава Минприроды. - Решим задачу за пять-шесть лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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