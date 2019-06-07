На Юго-Западе Петербурга выпал град с куриное яйцо

СЕГОДНЯ 16:22 2019-06-07T16:43:11+03:00

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Кратковременный дождь и гроза, о которых предупреждали синоптики, сбылись лишь частично. Ливень уже обрушился на Северную столицу, но самым неожиданным сюрпризом стал град. Да не простой, а с куриное яйцо, который выпал на Юго-Западе Петербурга.

- Сейчас такой град в деревне Горелово, - делятся снимками пользователи соцсетей.

Фотографии действительно поражают и даже пугают. Град такого размера может легко не только побить стекла в домах и машинах, но и нанести серьезные травмы людям, особенно детям.

Напомним, что накануне метеорологи предупреждали о возможной грозе, которая может обрушиться на Петербург вечером 7 июня. Специалисты МЧС также говорили о неблагоприятных метеоусловиях и призывали горожан не выходить лишний раз из дома.

И судя по погодным онлайн-картам, удар стихии еще вполне возможен. В настоящее время дождь идет на всей площади Петербурга за исключением Курортного района. А в Ленобласти, у Копорья и ближе к Гатчине сверкают молнии. Отступит непогода лишь к шести-семи часам вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU