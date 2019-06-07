Ленинградская область договорилась о достройке проблемного жилья и привлекла инвестиции в сферу ЖКХ

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-07T16:32:00+03:00

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Не все понимают, но такое масштабное мероприятие как Петербургский международный экономический форум помогает разом решить множество проблем, обсуждение которых идет долгое время. Так, делегация Ленинградской области договорилась о привлечении федеральных средств в реформирование сферы ЖКХ. Первым стал проект реконструкции канализационных очистных сооружений в Подпорожье. Его возьмут как образец для других районов региона.

- У нас уже подготовлены техзадания на разработку инвестпрограмм по воде и водному хозяйству. Они включают замену и реконструкцию сетей водоснабжения и водоотведения, ремонт и строительство новых очистных сооружений. Мы принимаем все меры, чтобы повысить качество питьевой воды и улучшить общую экологическую обстановку в регионе, - заявил губернатор Ленинградской области.

Соглашение о выделении первых 65 миллионов из 215 подписали Александр Дрозденко и глава Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

Вторым, не менее важным пунктом стало соглашение с единым государственным институтом развития в жилищной сфере Дом.рф. Стороны договорились, что до 1 сентября институт завершит ревизию всех недостроев Ленобласти, а после начнется работа по их, собственно, достройке. В первую очередь речь идет об объектах компании «Норманн», где дольщики уже давно ждут свои квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU