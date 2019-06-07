Над Петербургом заметили опасные облака - mammatus

СЕГОДНЯ 18:22 2019-06-07T18:27:23+03:00

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Жителям Петербурга погода сегодня преподнесла не только град с куриное яйцо, но и довольно редкое для России явление. Над городом заметили очень красивые и необычные вымеобразные облака. Их иначе называют - mammatus. Это очень красивое и в то же время опасное природное явление. Встречается в основном в тропиках и связано с образованием циклонов.

- Сразу несколько жителей Кудрово заметили необычные облака на небе, - делятся жители Кудрово.

Облака красивы, но очень опасны Фото: vk.com/kudrovolife

Сами синоптики называют это явление - дополнительное облачное образование. Потому что они образовываются в основном под мощными кучевыми облаками. Пилотам в таких облаках летать не рекомендуется из-за частого возникновения в них грозовых штормов и шаровых молний.

В них могут образоваться шаровые молнии Фото: vk.com/kudrovolife

ИСТОЧНИК KP.RU