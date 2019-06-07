2019-06-07T20:00:29+03:00
Происшествия

В Петербурге катер врезался в опору Смежного моста: люди выпали в воду

На место происшествия выезжали сотрудники МЧС
Роман ЛЯЛИН
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Люди упали в водуЛюди упали в водуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Санкт-Петербурге в МЧС обратились очевидцы аварии катера, влетевшего в Смежный мост возле Крюкова канала. От мощного удара пассажиры катера выпали в воду. К счастью, обошлось без пострадавших.

- Поступила заявка что катер врезался в опору моста Крюкова канала, - рассказали "КП-Петербург" в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. - Два человека выпали за борт. Сотрудники МЧС выехали к месту для спасения. Очевидец, который вызывал спасателей, сообщил, что до момента прибытия подразделений выпавшие люди с помощью товарищей забрались обратно в катер и ретировались с места инцидента.

Судя по всему, серьезных травм никто из пассажиров не получил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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