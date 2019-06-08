В Петербурге построят новый онкологический диспансер и центр лучевой терапии

СЕГОДНЯ 11:45 2019-06-08T11:45:24+03:00

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В Петербурге появятся новые современные медицинские учреждения. Соглашение об этом на Международном экономическом форуме Смольный подписал генеральным директором АО «Швабе» Алексеем Патрикеевым.

Как уточняют в комитете по инвестициям Петербурга, документ подразумевает строительство, оснащение и эксплуатацию трех учреждений: поликлинического корпуса и лучевого блока клинического онкологического диспансера, а также созданию центра паллиативной медицинской помощи на территории Петербурга. Все объекты оснастят высокотехнологичным медоборудованием российского производства.

По словам пресс-службы Правительства, общий размер инвестиций по проектам составит не менее 15 млрд рублей. По планам проекты должны реализовать до 2023 года.

ИСТОЧНИК KP.RU