2019-06-09T12:51:57+03:00
Происшествия

Студент из Ирака порезал гражданина Туниса из-за русского языка

Великовозрастный учащийся оскорбился на заявления, что хорошего преподавателя из него не получится
Анна ПОСЛЯНОВА
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Объект насмешек в это время готовил еду и в руках держал нож.Объект насмешек в это время готовил еду и в руках держал нож.Фото: Иван ВИСЛОВ
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Межнациональные разборки в общежитии Петербургского университета путей сообщения на Петроградской стороне закончились в больнице и отделении полиции. Вечером 8 июня 24-летний студент из Туниса зашел в комнату, где живет 41-летний второкурсник из Ирака, и заявил, что хорошего преподавателя из него не получится.

Мужчина учится в университетском Центре русского языка, мечтает стать педагогом. Вот только, по мнению соседа по общежитию, русскому языку он так и не научился. Доказать свое знание великого и могучего иностранец решил силой.

– Великовозрастный студент в это время готовил еду и в руках держал нож, – сообщает «Оперативное прикрытие». – Мелькнуло лезвие – и по плечу обидчика потекла кровь.

Дерзкого молодого соседа доставили в Покровскую больницу с резаной раной на предплечье. А самого оскорбленного студента из Ирака увезли в отделение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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