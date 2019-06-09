2019-06-09T13:55:17+03:00
Происшествия

В Михалеве двое выбили дверь квартиры, избили хозяев и ушли с ценными вещами

Молодых разбойников вычислили меньше, чем за сутки
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Каждому грозит от семи до 12 лет тюрьмы.Каждому грозит от семи до 12 лет тюрьмы.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В субботу, 8 июня, в квартиру на улице Новая в поселке Михалево, что под Выборгом, пришли незваные гости. Двое молодых людей выбили входную дверь и напали на хозяев жилища.

– Преступники избили троих граждан, в возрасте от 30 до 36 лет, – сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. – После этого они похитили 16 тысяч рублей, мобильный телефон и ювелирные украшения потерпевших и скрылись.

Едва разбойники ушли, как побитые хозяева обратились в полицию. Меньше, чем через сутки, люди в форме нашли одного из предполагаемых преступников. Его вина полностью доказана: у 21-летнего молодого человека обнаружили похищенные вещи.

Личность второго разбойника, 25-летнего мужчины, тоже установили, но пока его задержать не удалось.

На обоих завели уголовное дело по статье «Разбой». Каждому грозит от семи до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Студент из Ирака порезал гражданина Туниса из-за русского языка
С жилой высотки на Кораблестроителей опасно свисает облицовка
В Ботаническом саду прошла битва «Цариц ночи»
Сергей Безруков назвал жару в Петербурге страшной
Петербург стал лучшим городом для летних путешествий с друзьями
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково из-за шасси
Пять в одном: В воскресенье в Ленинградской области ожидается аномальная жара, ливень, сильный ветер, гроза и град
К 2024 году в Петербурге появятся новые пансионаты для пожилых людей
«И тебя вылечат»: В Петербурге уничтожили граффити с героями фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Петербуржцы купаются на пляже «Ласковый» рядом с мертвой рыбой
«То мерзнем, то плавимся»: Петербуржцы заполонили городские пляжи
Больше 1,1 миллиона болельщиков: «Зенит» наградили за рекордную посещаемость сезона
В Петербурге школьник попал в больницу после прыжка с Яхтенного моста
В Петербурге построят новый онкологический диспансер и центр лучевой терапии
«Ключ к цифровым сервисам»: У «Единой карты петербуржца» появятся новые услуги
«Задел три машины и сбил бетонный отбойник»: В Петербурге грузовик вылетел с Рыбацкого моста
Прогноз погоды на выходные, 8 и 9 июня: петербуржцев ждет жара, дожди и грозы
Во время стройки на Парнасе в Петербурге рухнул экскаватор
В Петербурге катер врезался в опору Смежного моста: люди выпали в воду
Руку Ольги Бузовой поцеловал Кэри-Хироюки Тагава, сыгравший Шан Цунга в Mortal Kombat