В Михалеве двое выбили дверь квартиры, избили хозяев и ушли с ценными вещами

СЕГОДНЯ 13:55 2019-06-09T13:55:17+03:00

Каждому грозит от семи до 12 лет тюрьмы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Молодых разбойников вычислили меньше, чем за сутки

Изменить размер текста: A A

В субботу, 8 июня, в квартиру на улице Новая в поселке Михалево, что под Выборгом, пришли незваные гости. Двое молодых людей выбили входную дверь и напали на хозяев жилища.

– Преступники избили троих граждан, в возрасте от 30 до 36 лет, – сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области. – После этого они похитили 16 тысяч рублей, мобильный телефон и ювелирные украшения потерпевших и скрылись.

Едва разбойники ушли, как побитые хозяева обратились в полицию. Меньше, чем через сутки, люди в форме нашли одного из предполагаемых преступников. Его вина полностью доказана: у 21-летнего молодого человека обнаружили похищенные вещи.

Личность второго разбойника, 25-летнего мужчины, тоже установили, но пока его задержать не удалось.

На обоих завели уголовное дело по статье «Разбой». Каждому грозит от семи до 12 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU