Петербуржцы радуются первой летней грозе
Кадрами с первым летним ливнем, с громом и молниями, делятся петербуржцы в соцсетях. Дождю как из ведра горожане рады: до этого Петербург припекало в течение целой недели.
Гроза в Петербурге.
Для города, утомленного несколькими днями 30-градусной жары, дождь с грозой стал долгожданным подарком.
Жительница исторического центра Петербурга Анна говорит, что налетевшая гроза принесла городу свежесть.
Гроза в Петербурге.
У петербурженки Ольги рядом с домом «дорога моментально превратилась в реку».
Гроза в Петербурге.
Петербуржец Олег пытался на видео «поймать молнию, которая только что била в канал Грибоедова», но заснял только «крупный» дождь.
Гроза в Петербурге.
Еще одна Ольга из Петербурга заметила скачущего под дождем и визжащего от радости ребенка и прокомментировала: «Что еще для счастья надо человека?».
Гроза в Петербурге.
По прогнозам синоптиков, понедельник в Петербурге будет хоть и облачным и более прохладным, но сухим. Кратковременные дожди вернутся в город только в середине следующей недели.
ИСТОЧНИК KP.RU