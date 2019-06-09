Петербуржцы радуются первой летней грозе

СЕГОДНЯ 14:37 2019-06-09T14:37:49+03:00

Кратковременные дожди вернутся в город только в середине следующей недели. Фото: Олег ЗОЛОТО

Видеокадрами ливня с громом и молниями они делятся в сети [видео]

Изменить размер текста: A A

Кадрами с первым летним ливнем, с громом и молниями, делятся петербуржцы в соцсетях. Дождю как из ведра горожане рады: до этого Петербург припекало в течение целой недели.

Гроза в Петербурге.

Для города, утомленного несколькими днями 30-градусной жары, дождь с грозой стал долгожданным подарком.

Жительница исторического центра Петербурга Анна говорит, что налетевшая гроза принесла городу свежесть.

Гроза в Петербурге.

У петербурженки Ольги рядом с домом «дорога моментально превратилась в реку».

Гроза в Петербурге.

Петербуржец Олег пытался на видео «поймать молнию, которая только что била в канал Грибоедова», но заснял только «крупный» дождь.

Гроза в Петербурге.

Еще одна Ольга из Петербурга заметила скачущего под дождем и визжащего от радости ребенка и прокомментировала: «Что еще для счастья надо человека?».

Гроза в Петербурге.

По прогнозам синоптиков, понедельник в Петербурге будет хоть и облачным и более прохладным, но сухим. Кратковременные дожди вернутся в город только в середине следующей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU