2019-06-09T17:48:39+03:00
Происшествия

Молния убила строителя в Новогорелово и чуть не попала в грузовик под Павловском

Следующий удар стихии синоптики обещают в середине следующей недели [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Водитель настолько испугался, что остановился и решил осмотреть машину.Водитель настолько испугался, что остановился и решил осмотреть машину.Фото: Скриншот с видео
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В Петербурге первая летняя гроза с ливнем и громов прошла сегодня, 9 июня. А вот на Ленобласть молнии обрушились раньше. Вечером 7 июня под Ломоносовым, в поселке Новогорелово, молния попала в человека. Мужчина погиб.

– Ударом молнии убило 24-летнего строителя, рабочего компании «Классический триумф», – сообщает «Оперативное прикрытие». – Мужчина находился на верхушке строящегося дома №8 по улице Современников, в ЖК «Новое Горелово». Погибший приезжал на заработки из Узбекистана, у него был патент.

Еще один несчастный случай едва не произошел сегодня днем. Молния ударила в дерево на обочине дороги на выезде из Павловска, рядом с городом Коммунар, и попала между двумя автомобилями, едущими друз за другом.

Молния чуть не ударила в «ГАЗель» в Ленобласти.Видео: vk.com/unreleased_dtp

– Молния не попала в грузовик, а попала в дерево рядом с ним, – сообщает в сети очевидец. – Но она напугала водителя настолько, что он все решил остановиться и посмотреть, все ли в порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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