Молния убила строителя в Новогорелово и чуть не попала в грузовик под Павловском
В Петербурге первая летняя гроза с ливнем и громов прошла сегодня, 9 июня. А вот на Ленобласть молнии обрушились раньше. Вечером 7 июня под Ломоносовым, в поселке Новогорелово, молния попала в человека. Мужчина погиб.
– Ударом молнии убило 24-летнего строителя, рабочего компании «Классический триумф», – сообщает «Оперативное прикрытие». – Мужчина находился на верхушке строящегося дома №8 по улице Современников, в ЖК «Новое Горелово». Погибший приезжал на заработки из Узбекистана, у него был патент.
Еще один несчастный случай едва не произошел сегодня днем. Молния ударила в дерево на обочине дороги на выезде из Павловска, рядом с городом Коммунар, и попала между двумя автомобилями, едущими друз за другом.
Молния чуть не ударила в «ГАЗель» в Ленобласти.Видео: vk.com/unreleased_dtp
– Молния не попала в грузовик, а попала в дерево рядом с ним, – сообщает в сети очевидец. – Но она напугала водителя настолько, что он все решил остановиться и посмотреть, все ли в порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU