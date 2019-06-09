Самолет из Москвы полчаса кружил над Пулково, дожидаясь окончания грозы
Гроза с ливнем, громом и молниями, которая разыгралась в Петербурге днем 9 июня, помешала вовремя приземлиться в Пулково самолету из Москвы. Воздушное судно рейса SU42 авиакомпании «Аэрофлот» должно было прибыть в город на Неве в 13:20. Но сначала аэробус задержали на вылет на 10 минут, а потом ему пришлось кружить над Пулково в ожидании посадки.
Судя по сервису Flightradar24, пилот сделал над городом несколько петель: сначала самолет слетал до Ладожского озера, затем вернулся к Тосно, после сделал четыре круга над Шлиссельбургом, следом долетел почти до Киришей, облетел Мурино – и только затем смог сесть.
В итоге А321-211 опоздал с приземлением на 50 минут: встречающие дождались своих пассажиров только к 14:10.
Это уже второй необычный случай с самолетами в Пулково за последние сутки. Так, поздним вечером рейсу U6-226 «Петербург – Екатеринбург» срочно пришлось вернуться из-за неполадок с шасси.
ИСТОЧНИК KP.RU