Самолет из Москвы полчаса кружил над Пулково, дожидаясь окончания грозы

СЕГОДНЯ 19:00 2019-06-09T19:00:24+03:00

Самолет слетал до Ладожского озера, вернулся к Тосно, сделал четыре круга над Шлиссельбургом, долетел почти до Киришей и облетел Мурино. Фото: flightradar24.com

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Гроза с ливнем, громом и молниями, которая разыгралась в Петербурге днем 9 июня, помешала вовремя приземлиться в Пулково самолету из Москвы. Воздушное судно рейса SU42 авиакомпании «Аэрофлот» должно было прибыть в город на Неве в 13:20. Но сначала аэробус задержали на вылет на 10 минут, а потом ему пришлось кружить над Пулково в ожидании посадки.

Судя по сервису Flightradar24, пилот сделал над городом несколько петель: сначала самолет слетал до Ладожского озера, затем вернулся к Тосно, после сделал четыре круга над Шлиссельбургом, следом долетел почти до Киришей, облетел Мурино – и только затем смог сесть.

В итоге А321-211 опоздал с приземлением на 50 минут: встречающие дождались своих пассажиров только к 14:10.

Это уже второй необычный случай с самолетами в Пулково за последние сутки. Так, поздним вечером рейсу U6-226 «Петербург – Екатеринбург» срочно пришлось вернуться из-за неполадок с шасси.

ИСТОЧНИК KP.RU