Ночью на проспекте Стачек насмерть сбили пассажира такси, вышедшего из машины

СЕГОДНЯ 08:52 2019-06-10T08:52:54+03:00

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Элементарное нарушение правил дорожного движения привело к гибели человека. Ночью на перекрестке проспекта Стачек и улицы Зайцева иномарка сбила мужчину, только что вышедшего из такси.

- Около 0:30 10 июня водитель автомобиля «Ниссан» в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на человека. От полученных травм пешеход скончался на месте, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Свидетели аварии в соцсетях пишут, что водитель такси высадил пассажира в неположенном месте - на разделительном «островке безопасности». Сам таксист сразу же уехал, а человек пошел через дорогу и попал под колеса проезжавшей мимо машины.

Впрочем, установлением точных обстоятельств аварии займутся уже сотрудники ГИБДД. По предварительным данным, погибшему мужчине было около 30 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU