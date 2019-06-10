Парусник «Полтава» возглавит военно-морской парад в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:03 2019-06-10T14:03:52+03:00

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Чуть больше чем полтора месяца Петербург в очередной раз станет центром торжеств в честь Дня Военно-Морского флота России. Но в 2019 году будет нечто особое - возглавлять парад военных кораблей будет не современный линкор или крейсер, а исторический парусник «Полтава».

- Корабль займет почетное первое место в парадном строю кораблей в акватории Невы как символ истории и культуры Петербурга, - пишет газета «Петербургский дневник».

Но это будет 28 июля - День ВМФ традиционно отмечается в последнее воскресенье второго летнего месяца, а уже с 7 июля «Полтаву» можно будет увидеть у причальной стенки на Английской набережной. И не просто увидеть, но и подняться на борт исторического парусника.

Напомним, что копию линкора времен императора Петра Великого построили на петербургских верфях. В прошлом году «Полтаву» представили горожанам и туристам в акватории Финского залива, а в этот раз судно зайдет и в Неву.

ИСТОЧНИК KP.RU