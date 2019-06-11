В Петербурге задержали банду мошенников, «купивших» квартиру у мертвого человека

СЕГОДНЯ 09:55 2019-06-11T09:55:11+03:00

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Хитрую схему с чужой недвижимостью провернули в 2017 назад три товарища. Они присвоили себя квартиру умершего человека – сами изготовили и передали в управление Росреестра по Петербургу поддельный договор купли-продажи. Об этом сегодня, 11 июня, сообщило городское управление МВД.

- По данному договору злоумышленники приобрели право собственности на указанное жилье, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ведомства. – Хотя по закону квартира должна была перейти в категорию выморочного имущества и стать собственностью города.

Своими действиями, отметили в ведомстве, мошенники нанесли Петербургу ущерб в три миллиона рублей. Но и это еще не все – во время обыска в злополучной квартире кроме свидетельства о смерти собственника оперативники нашли пакетик с наркотиками весом 0,61 грамма.

Хитрой троице предъявили обвинение по части 4 статьи 159 уголовного кодекса – «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере». Теперь мошенникам грозит до десяти лет лишения свободы.

В деталях дела разбирается следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU