В Петербурге на неделю перекроют Бухарестскую улицу

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-11T13:24:04+03:00

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Автомобилистам и пешеходам советуют тщательнее подбирать маршрут: с 15 по 23 июня 2019 года в Петербурге будет перекрыта улица Бухарестская. Причина – строительство станции метро «Проспект Славы». Об этом сегодня сообщили «Комсомолке» в пресс-службе «Метростроя».

- Во время строительства вестибюлей и пешеходных переходов нам пришлось временно изменить конфигурацию дорожных полос и трамвайных путей, - уточнили в компании. – Теперь необходимо все восстановить. Причем из-за сжатых сроков сдачи станции мы должны уложиться не в 30 дней, как планировалось изначально, а всего в девять.

Бухарестская улица будет перекрыта для движения автомобилей в сторону центра (по четной стороне) на участке от Южного шоссе до проспекта Славы. Также изменится режим движения по Южному шоссе – оно на этот же период станет односторонним и будет двигаться от Бухарестской улицы в сторону Софийской. А вот движение трамваев не изменится – все работы метростроевцы будут выполнять в ночное время.

ИСТОЧНИК KP.RU