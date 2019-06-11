В старинной усадьбе Павла Демидова в Петербурге откроют культурно-библиотечный комплекс

СЕГОДНЯ 18:00 2019-06-11T18:00:04+03:00

Пустующая усадьба Павла Демидова в скором времени может обрести новую жизнь. Фото: соцсети

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Пустующая усадьба Павла Демидова на улице Чекистов в Красносельском районе Петербурга уже совсем скоро может обрести вторую жизнь. В ней планируют разместить современный культурно-библиотечный комплекс и музей, посвященный службе и подвигам солдат морских десантов Ленинградского фронта.

- Предполагается, что экспозиция будет состоять из личных вещей десантников, писем, боевых орудий и других предметов, - отмечают в администрации Красносельского района. - В ее формировании поможет отдел краеведения, который работает на базе библиотечной системы района. Причем это будет не просто выставочное пространство, а научно-методический центр

Как сообщает издание «Петербургский дневник», место для будущей экспозиции выбрано не случайно. С 3 по 8 октября 1941 года на южном побережье Финского залива было высажено три морских десанта. Первый из них сумел с боем пробиться до улицы Штормполовки (ныне Чекистов) и занять бывшую усадьбу Демидова.

Скорее всего, здание приспособят к новой функции: сделают перепланировку и ремонт. Точные сроки начала и завершения работ пока не называются.

ИСТОЧНИК KP.RU