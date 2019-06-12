В Петербурге поймали «теневых банкиров», которые обналичили 200 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:14 2019-06-12T12:14:30+03:00

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Компанию «теневых банкиров» задержали в Петербурге. За два года работы вне закона преступники обналичили 196 миллионов рублей.

– Среди задержанных – четыре активных участников преступной группы: 36-летний организатор и еще трое граждан, в возрасте от 28 до 53 лет, которые выполняли функции бухгалтеров и юристов, – сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – В течение двух лет злоумышленники использовали фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц, и без лицензии совершали банковские операции. За свои «услуги» они получали вознаграждение в виде восьми процентов от поступившей суммы. Из общего оборота в 196 миллионов рублей 15,6 миллиона – это доход задержанных.

В домах банкиров вне закона нашли учредительные документы на полсотни фиктивных фирм, бухгалтерские документы, печати.

На всю четверку завели уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Каждому грозит до семи лет тюрьмы и миллионный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU