Умер журналист Андрей Петров
Известный российский журналист Андрей Петров скончался сегодня, 12 июня.
– Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области приносит глубокие соболезнования родным и близким Андрея Александровича, – сообщают в Союзе журналистов.
Андрей Петров работал в газетах «Смена», «Санкт-Петербургские ведомости», в «Вестях» и петербургском отделении ИТАР-ТАСС. В «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» он трудился первым заместителем главного редактора. В «Невском времени» был шеф-редактором.
Девять лет назад Андрей Александрович перебрался в Москву, где несколько месяцев проработал шеф-редактором интернет-издания «Русская планета», а затем стал редактором сайта «Парламентской газеты».
Время и место прощания с Петровым пока не известно.
«Комсомольская правда» приносит родным и близким Андрея Александровича Петрова свои соболезнования
ИСТОЧНИК KP.RU