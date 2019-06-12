2019-06-12T19:56:44+03:00
Общество

Умер журналист Андрей Петров

Андрей Александрович был первым заместителем главного редактора «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге», работал в «Смене», «Невском времени» и «Парламентской газете»
Анна ПОСЛЯНОВА
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«Комсомольская правда» приносит родным и близким Андрея Александровича свои соболезнования. Фото: Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области«Комсомольская правда» приносит родным и близким Андрея Александровича свои соболезнования. Фото: Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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Известный российский журналист Андрей Петров скончался сегодня, 12 июня.

– Союз журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области приносит глубокие соболезнования родным и близким Андрея Александровича, – сообщают в Союзе журналистов.

Андрей Петров работал в газетах «Смена», «Санкт-Петербургские ведомости», в «Вестях» и петербургском отделении ИТАР-ТАСС. В «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» он трудился первым заместителем главного редактора. В «Невском времени» был шеф-редактором.

Девять лет назад Андрей Александрович перебрался в Москву, где несколько месяцев проработал шеф-редактором интернет-издания «Русская планета», а затем стал редактором сайта «Парламентской газеты».

Время и место прощания с Петровым пока не известно.

«Комсомольская правда» приносит родным и близким Андрея Александровича Петрова свои соболезнования

ИСТОЧНИК KP.RU

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