Под Петербургом появился самый современный в России железнодорожный переезд

СЕГОДНЯ 13:21 2019-06-13T13:21:43+03:00

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Не секрет, что большинство несчастных случаев на железнодорожных переездах происходит из-за того, что водители пытаются проскочить перед проходящим поездом. Почти всегда это приводит к серьезным авариям. Чтобы уменьшить количество ДТП, переезды оснащают не только подъемными барьерами, но и умной электроникой.

- После начатой в 2018 году модернизации, переезд на 56 километре перегона Рощино – Зеленогорск был оснащен самыми современными устройствами безопасности на сети железных дорог России, - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Для того, чтобы полностью исключить человеческий фактор, специалисты установили полностью автоматизированную систему, которая не только «видит» приближающийся поезд за 20 километров и своевременно закрывает шлагбаум, но и может обнаружить нахождение постороннего предмета на путях, о чем оповестит машиниста состава.

А чтобы водителям было удобнее, светофоры переезда оснастили счетчиками времени, которые показывают сколько осталось до закрытия шлагбаума.

Все это должно помочь уменьшить число несчастных случаев, которое за последнее время уже уменьшилось вдвое.

Всего на Октябрьской железной дороге эксплуатируется 1401 железнодорожный переезд, из них обслуживается дежурным работником 250, еще 1068 работают в автоматическом режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU