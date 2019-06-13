2019-06-13T19:30:52+03:00
Происшествия

«Люди застряли на каруселях»: В парке аттракционов «Диво Остров» внезапно отключили электричество

Сотрудники заявили, что их вины в этом нет
Надежда ФАТКУЛЛИНА
Поделиться:
Аттракцион остановился. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".Аттракцион остановился. Фото: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".
Изменить размер текста:

В парке аттракционов «Диво Остров» отдыхающие получили повышенную дозу адреналина. В самый разгар дня, около шести вечера, карусели неожиданно остановились. В социальных сетях очевидцы рассказали, что люди застряли на аттракционах.

- Сейчас нет света, все аттракционы не работают, - сообщили пользователи. - В парке тишина. Люди весят минут десять. Развлекаются товарищи. Ножками болтают. Такие смешные.

На "Диво Острове" отключили аттракционы..Видео: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".Надежда ФАТКУЛЛИНА

На видео из парка видно, что одна из каруселей, «Бустер», замерла. Аттракцион считается одним из самых страшных в «Диво Острове». Его высота - 50 метров.

- Огромная конструкция обладает несравненным набором функций, обеспечивающим истинное испытание для инстинкта самосохранения самых искушенных экстремалов, - говорится в описании на сайте. - Ваши кресла будут предательски раскачиваться, повинуясь силе гравитации и заставляя ваши виски стучать от волн прибывающего адреналина.

Вероятно, остановившись на такой высоте, посетители по достоинству оценили все прелести аппарата. В «Диво Острове» происшествие подтвердили, но сказали, что в этом их вины нет.

- Никакого ЧП у нас нет. Мы от города зависим. Город на некоторое время отключил свет и потом включил, - ответили в парке и бросили трубку.

Обошлось без пострадавших. Спустя полчаса парк заработал в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Произошел трагический инцидент»: Хоккейный клуб «СКА» выразил соболезнования тренеру Максиму Соколову
Смольный наградил лучших врачей Петербурга
«Алые паруса - 2019» ограничат движение транспорта в центре Петербурга на две недели
Программист из Петербурга выиграл суд против американских компаний на 23 млн рублей
В Петербурге Медный всадник окружили цветочные арт-объекты
В Петербурге поймали мигрантов, угонявших и разбиравших исключительно «Нексии»
На участке КАД между проспектом Культуры и развязкой в Мурино закроют одну полосу
Кондратьевский проспект заволокло едким дымом из-за пожара на заводе «Красный Выборжец»
Под Петербургом появился самый современный в России железнодорожный переезд
Петербуржцы массово отправились в Финляндию и провели День России в пробках на границе
Минутка доброты: Петербургский таксист помог инвалиду перейти через дорогу
Петербуржцы расстроились отсутствию салюта на День России, зато посмотрели репетицию «Алых парусов»
Таксист с Думской ограбил петербуржца на 35 тысяч рублей
У поселка имени Свердлова «Тойота» отправила «девятку» в столб, водитель ВАЗа погиб
Вратарь «Зенита» Лунев извинился за пьяный дебош во Внуково
Жильцов дома на Выборгской улице эвакуировали из-за трещины в стене
Пожарным пришлось снимать школьников, гулявших ночью по крыше дома на Дворцовой набережной
Прогноз погоды в Санкт-Петребурге на 13 июня: облачно, дождь и до +21