«Люди застряли на каруселях»: В парке аттракционов «Диво Остров» внезапно отключили электричество
В парке аттракционов «Диво Остров» отдыхающие получили повышенную дозу адреналина. В самый разгар дня, около шести вечера, карусели неожиданно остановились. В социальных сетях очевидцы рассказали, что люди застряли на аттракционах.
- Сейчас нет света, все аттракционы не работают, - сообщили пользователи. - В парке тишина. Люди весят минут десять. Развлекаются товарищи. Ножками болтают. Такие смешные.
На "Диво Острове" отключили аттракционы..Видео: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".Надежда ФАТКУЛЛИНА
На видео из парка видно, что одна из каруселей, «Бустер», замерла. Аттракцион считается одним из самых страшных в «Диво Острове». Его высота - 50 метров.
- Огромная конструкция обладает несравненным набором функций, обеспечивающим истинное испытание для инстинкта самосохранения самых искушенных экстремалов, - говорится в описании на сайте. - Ваши кресла будут предательски раскачиваться, повинуясь силе гравитации и заставляя ваши виски стучать от волн прибывающего адреналина.
Вероятно, остановившись на такой высоте, посетители по достоинству оценили все прелести аппарата. В «Диво Острове» происшествие подтвердили, но сказали, что в этом их вины нет.
- Никакого ЧП у нас нет. Мы от города зависим. Город на некоторое время отключил свет и потом включил, - ответили в парке и бросили трубку.
Обошлось без пострадавших. Спустя полчаса парк заработал в штатном режиме.
ИСТОЧНИК KP.RU