«Люди застряли на каруселях»: В парке аттракционов «Диво Остров» внезапно отключили электричество

СЕГОДНЯ 19:14 2019-06-13T19:30:52+03:00

Сотрудники заявили, что их вины в этом нет

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В парке аттракционов «Диво Остров» отдыхающие получили повышенную дозу адреналина. В самый разгар дня, около шести вечера, карусели неожиданно остановились. В социальных сетях очевидцы рассказали, что люди застряли на аттракционах.

- Сейчас нет света, все аттракционы не работают, - сообщили пользователи. - В парке тишина. Люди весят минут десять. Развлекаются товарищи. Ножками болтают. Такие смешные.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="190" height="360" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/714605" frameborder="0"></iframe> На "Диво Острове" отключили аттракционы..Видео: группа "ДТП и ЧП" "ВКонтакте".Надежда ФАТКУЛЛИНА

На видео из парка видно, что одна из каруселей, «Бустер», замерла. Аттракцион считается одним из самых страшных в «Диво Острове». Его высота - 50 метров.

- Огромная конструкция обладает несравненным набором функций, обеспечивающим истинное испытание для инстинкта самосохранения самых искушенных экстремалов, - говорится в описании на сайте. - Ваши кресла будут предательски раскачиваться, повинуясь силе гравитации и заставляя ваши виски стучать от волн прибывающего адреналина.

Вероятно, остановившись на такой высоте, посетители по достоинству оценили все прелести аппарата. В «Диво Острове» происшествие подтвердили, но сказали, что в этом их вины нет.

- Никакого ЧП у нас нет. Мы от города зависим. Город на некоторое время отключил свет и потом включил, - ответили в парке и бросили трубку.

Обошлось без пострадавших. Спустя полчаса парк заработал в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU