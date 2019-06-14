Коллега из Петербурга рассказал об убийстве чемпиона России по сноуборду в США

СЕГОДНЯ 20:58 2019-06-14T21:39:48+03:00

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В Лос-Анджелесе разбираются в убийстве чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова. 31-летнего московского спортсмена застрелил американец Ретт Маккензи Нельсон. Сейчас стрелок уже задержан. Известно, что он открыл стрельбу, под которую попал также заместитель шерифа округа. Полицейский от полученных травм также погиб. Пальбу мужчина открыл во время ограбления заправки.

- Никогда не знаешь, сколько тебе отведено, - выразил соболезнования коллега Дмитрия из Петербурга Виктор Демидов. - Не стало крутого сноубордиста и скейтера. Дмитрий Кольцов, покойся с миром.

Сейчас в инциденте разбираются власти США. Российское посольство также уже подключилось к выяснению деталей произошедшего.

Родственники Дмитрия начали в соцсетях сбор пожертвований.

- Если вам посчастливилось пересекаться с этим парнем, то вы наверняка получили заряд позитивной энергии и теплую улыбку, даже если вы не знали, что это за человек, - поясняют друзья погибшего. - Он воплощал в себе все то, что многие характеризуют как «экстремальный спорт». Он был потрясающим сноубордистом, выигрывал соревнования, снимал видео и много путешествовал. Скейтборд был большой частью жизни Димы. Дима с друзьями своими руками построили скейтпарк LSD, который долгие годы был одним из единственных бетонных DIY парков России. Последние годы он провел в том месте, где зарождался «досочный» спорт и хочется верить, что каждый день его жизни был наполнен счастьем.

ИСТОЧНИК KP.RU