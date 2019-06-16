«Для фотографа подъезд, для меня парадная»: Александр Кержаков показал «Петербург изнутри»
Футболист прогулялся по городу
Кержков прогулялся по городу
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Футболист Александр Кержаков отдыхает от затянувшегося развода со своей женой. Пара долгое время делила ребенка. По решению суда он остался с Миланой Тюльпановой. Ну а сам Кержаков в свободное время решился насладиться красотой города. В своих соцсетях спортсмен опубликовал фото со своей прогулки.
Для фотографа подъезд, для меня парадная. Питер изнутри
- Для фотографа подъезд, для меня парадная. Питер изнутри, - подписал снимок футболист.
На фото Александр Кержаков сидит на подоконники возле витража.
ИСТОЧНИК KP.RU