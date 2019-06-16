«Для фотографа подъезд, для меня парадная»: Александр Кержаков показал «Петербург изнутри»

СЕГОДНЯ 13:57 2019-06-16T14:00:16+03:00

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Футболист Александр Кержаков отдыхает от затянувшегося развода со своей женой. Пара долгое время делила ребенка. По решению суда он остался с Миланой Тюльпановой. Ну а сам Кержаков в свободное время решился насладиться красотой города. В своих соцсетях спортсмен опубликовал фото со своей прогулки.

a.kerzhakov11 Для фотографа подъезд, для меня парадная. Питер изнутри

- Для фотографа подъезд, для меня парадная. Питер изнутри, - подписал снимок футболист.

На фото Александр Кержаков сидит на подоконники возле витража.

ИСТОЧНИК KP.RU