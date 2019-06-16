Появилось видео аварии на Лермонтовском проспекте, где водитель такси сбил ребенка на «зебре»

СЕГОДНЯ 20:23 2019-06-16T20:27:36+03:00

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Авария с участием ребенка произошла на Лермонтовском проспекте в Санкт-Петербурге. 14-летний школьник переходил дорогу по "зебре", когда его на полному ходу сбил водитель такси на машине Skoda.

- Водитель, двигаясь по Лермонтовскому проспекту от проспекта Римского-Корсакова в сторону набережной реки Фонтанки, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ученика 8 класса, - сообщают в группе "Дорожный инспектор".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/714971" frameborder="0"></iframe> Водитель такси сбил ребенка в Петербурге.Видео: Дорожный инспектор. Санкт-Петербург

Ребенка после аварии доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Известно, что водитель был трезв в момент аварии.

Сейчас в ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как ребенок переходит дорогу по "зебре", но потом резко меняет направление и бежит назад. Судя по всему, он увидел машину, испугался и хотел вернуться, но не успел.

ИСТОЧНИК KP.RU