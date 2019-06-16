Появилось видео аварии на Лермонтовском проспекте, где водитель такси сбил ребенка на «зебре»
Авария с участием ребенка произошла на Лермонтовском проспекте в Санкт-Петербурге. 14-летний школьник переходил дорогу по "зебре", когда его на полному ходу сбил водитель такси на машине Skoda.
- Водитель, двигаясь по Лермонтовскому проспекту от проспекта Римского-Корсакова в сторону набережной реки Фонтанки, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на ученика 8 класса, - сообщают в группе "Дорожный инспектор".
Водитель такси сбил ребенка в Петербурге.Видео: Дорожный инспектор. Санкт-Петербург
Ребенка после аварии доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Известно, что водитель был трезв в момент аварии.
Сейчас в ДТП разбираются сотрудники ГИБДД. Момент аварии попал на видео. На кадрах видно, как ребенок переходит дорогу по "зебре", но потом резко меняет направление и бежит назад. Судя по всему, он увидел машину, испугался и хотел вернуться, но не успел.
ИСТОЧНИК KP.RU