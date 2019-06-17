За три месяца в Московском районе обновятся фонари

СЕГОДНЯ 10:20 2019-06-17T10:20:01+03:00

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До конца лета в одном из жилых кварталов Московского района Петербурга по вечерам и ночам станет ярче. Компания «Ленсвет» займется реконструкцией наружного освежения. Специалисты заменят фонари на более энергоэкономичные и удобные в обслуживании. В зону обновления попал квартал, ограниченный улицами Краснопутиловская, Кубинская и Ленинский проспект, где проживают более четырех тысяч человек.

- До конца августа 2019 года на территории квартала в Московском районе появится 353 новых светодиодных светильника, которые позволят значительно увеличить освещенность дворовых территорий при экономном потреблении электроэнергии, - рассказала пресс-служба «Ленсвета».

Инновация этих фонарей в том, что они устанавливаются не на железобетонные опоры, а металлические со складным механизмом. Благодаря этому менять лампы, поправлять контакты и так далее рабочим будет намного легче, не пригоняя для этого специальные автовышки.

Также на территории реконструкции будут протянуты новые линии электроснабжения, которые сократят количество дефектов в сети, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

ИСТОЧНИК KP.RU