2019-06-17T10:20:01+03:00
Общество

За три месяца в Московском районе обновятся фонари

СПб ГУП «Ленсвет» реконструирует наружное освещение в одном из жилых кварталов Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
За три месяца в жилом квартале Московского района обновят наружное освещениеЗа три месяца в жилом квартале Московского района обновят наружное освещениеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

До конца лета в одном из жилых кварталов Московского района Петербурга по вечерам и ночам станет ярче. Компания «Ленсвет» займется реконструкцией наружного освежения. Специалисты заменят фонари на более энергоэкономичные и удобные в обслуживании. В зону обновления попал квартал, ограниченный улицами Краснопутиловская, Кубинская и Ленинский проспект, где проживают более четырех тысяч человек.

- До конца августа 2019 года на территории квартала в Московском районе появится 353 новых светодиодных светильника, которые позволят значительно увеличить освещенность дворовых территорий при экономном потреблении электроэнергии, - рассказала пресс-служба «Ленсвета».

Инновация этих фонарей в том, что они устанавливаются не на железобетонные опоры, а металлические со складным механизмом. Благодаря этому менять лампы, поправлять контакты и так далее рабочим будет намного легче, не пригоняя для этого специальные автовышки.

Также на территории реконструкции будут протянуты новые линии электроснабжения, которые сократят количество дефектов в сети, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На две недели участок на КАД между вантовым мостом и Колтушским шоссе перекроют
«Тройка» неделю будет ходить по Литейному из-за закрытого Троицкого моста
Веселый петербуржец стал жертвой грабителей на кладбище
«Газель» попала в массовое ДТП и перевернулась на КАД в Петербурге
Погода на 17 июня в Петербурге: Жара и духота
Прогноз погоды: В Петербурге теплая погода резко сменится жарой и маревом
Появилось видео аварии на Лермонтовском проспекте, где водитель такси сбил ребенка на «зебре»
В Ленобласти отпустили на волю семь лисиц и четыре енотовидные собаки
Долг Андрея Аршавина исчез с сайта судебных приставов
В Петербурге жители заметили ползающую по городу гадюку
Полицейские начали проверку после взрыва в Кудрово, в котором пострадал школьник
В Петербурге и Ленобласти остается желтый уровень опасности из-за погоды
«Для фотографа подъезд, для меня парадная»: Александр Кержаков показал «Петербург изнутри»
На участке КАД В Петербурге перекроют переходно-скоростную полосу
В Петербурге задержана женщина, сообщившая о бомбе в жилом доме
В Петербурге угнали «Тойоту Камри» за 1,5 миллиона рублей