2019-06-17T12:54:32+03:00
Происшествия

Супруги обокрали пассажира в Пулково, спрятав деньги в декольте женщины

Хрустящие купюры муж с женой взяли с собой на отдых к теплому морю
Лилия КОЗЛОВА
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В Пулково супруги украли более 200 тысяч из чужой сумкиВ Пулково супруги украли более 200 тысяч из чужой сумкиФото: Олег ЗОЛОТО
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В аэропорту Петербурга Пулково транспортные полицейские задержали семейную чету. Супругов подозревают в краже денег у одного из пассажиров, который отправился в Анталью и забыл в аэропорту свою сумку со значительной суммой. Теперь мужа с женой, отдохнувших на море, ждет уголовное разбирательство.

- В транспортную полицию Пулково обратилась петербурженка. Она рассказала, что в конце мая ее муж отправился на отдых в Анталью, но перед вылетом забыл в одном из залов аэропорта сумку, в которой находились более 213 тысяч рублей и мобильный телефон. Так как зарплата супруга около 20 тысяч в месяц, этот ущерб для их семьи существенный, - рассказали в УТ МВД России по СЗФО.

Через несколько часов, просмотрев камеры, полицейские установили, куда делась сумка с деньгами. В этот день одна супружеская чета, в возрасте 59 и 61 года, тоже отправлялись из Пулково к теплому морю. Они заметили сумку, оставленную без присмотра и, не долго думая, вытащили из нее деньги, забрали себе и улетели отдыхать.

Когда супруги вернулись из отпуска посвежевшие и загоревшие, в аэропорту их сразу же задержали. Краденые деньги сразу же изъяли в полном объеме. Оказывается женщина прятала их в декольте. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Кража», за которую мужу и жене грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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