2019-06-17T13:18:46+03:00
Общество

Три организации загрязняют воду в Пушкинском районе Петербурга

Компании превысили нормативы по сбросу сточных вод в канализацию
Лилия КОЗЛОВА
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Три организации в Пушкинском районе превысили нормативы во сбросу сточных вод в канализациюТри организации в Пушкинском районе превысили нормативы во сбросу сточных вод в канализациюФото: Артем КИЛЬКИН
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Сразу три организации были пойманы на загрязнении канализации в Пушкинском районе Петербурга. Как стало известно в понедельник, 17 июня, после проверки местной прокуратуры, компании превысили нормативы по сбросу сточных вод. Это может стать причиной серьезных экологических проблем.

- Во время проверки было установлено, что компания ООО «Интернешнл-Сервис» превысила нормативы сбросов в систему водоотведения по взвешенным веществам и нефтепродуктам в несколько раз, - сообщила прокуратура Петербурга.

Еще две организации ООО «Красные станки» и ЗАО «Вюрт Северо-Запад» допустили высокий уровень сброса в систему водоотведения цинка, который может быть очень опасен для организма.

После проверок прокуратура потребовала от руководителей предприятий устранить как нарушения, так и их причины. Кроме того, встал вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц. Сейчас ситуация со сбросом сточных вод находится на контроле районной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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