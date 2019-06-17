2019-06-17T13:22:25+03:00
Общество

Цукерберг и Шварценеггер выступят в Петербурге на образовательном форуме

Они поделятся секретами своего успеха и научат вести бизнес
Степан СТЕПАНОВ
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Арнольд Шварценеггер приедет в Петербург и расскажет историю своего успеха.Арнольд Шварценеггер приедет в Петербург и расскажет историю своего успеха.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В этом году крупнейшее в мире образовательное событие Synergy Global Forum пройдет в Санкт-Петербурге. Такое решение приняли организаторы форума в связи с тем, что уже привычная для гостей площадка - «Олимпийский» в Москве - ушла на реконструкцию. Юбилейный Synergy Global Forum станет грандиозным по спикерам. Так, ожидается, что в Северную столицу приедет сестра основателя Facebook Марка Цукерберга Рэнди и «Терминатор» Арнольд Шварценеггер.

- Я еду в Россию на Synergy Global Forum, чтобы поделиться с российскими предпринимателями ключами от дверей, за которыми хранится информация о достижении высоких результатов, - прокомментировала свой приезд Цукерберг.

В свою очередь организаторы форума надеются зарегистрировать Рэнди в нашей сети «Одноклассники».

Компанию Цукербергу и Шварценеггеру 4 октября на «Газпром Арене» также составят: строительный магнат Грант Кардон, миллиардер Игорь Рыбаков и другие известные спикеры. Они поделятся со зрителями историями своего успеха и практическими советами, как ставить и достигать масштабные цели в жизни и в бизнесе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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