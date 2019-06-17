Пенсионерка пригласила молодого узбека в гости в Купчино, а он ее изнасиловал

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-17T13:50:45+03:00

В Купчино пожилая женщина пригласила молодого узбека «в гости» , а он ее изнасиловал. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Правоохранители Петербурга разбираются в хитросплетениях мимолетного знакомства местной пенсионерки и молодого человека из Узбекистана. Накануне в воскресение, 16 июня, 70-летняя женщина в половине четвертого дня позвонила в полицию и сообщила, что в ее квартире находится посторонний мужчина. После задержания «гостя» петербурженка обвинила его в изнасиловании.

- По признанию самой бабушки, она сама пригласила мужчину в половину ее моложе к себе домой. С какой именно целью, не уточнила, - сообщается в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Когда правоохранители приехали по адресу на Софийскую улицу, то в квартире старушки задержали 36-летнего гражданина Узбекистана. Как только на мужчину надели наручники, пожилая женщина заявила, что мигрант применил к ней физическую силу и изнасиловал ее.

Выяснять подробности знакомства бабушки и мужчины будет следственный комитет. Приезжий взят под стражу. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU