Метро «Владимирская» и переход с «Достоевской» закрывались почти на час

СЕГОДНЯ 14:48 2019-06-17T14:50:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Второе за сутки закрытие станций петербургского метрополитена нарушило планы горожан. Если с утра трудности были у жителей Мурино, которые опоздали на работу из-за более чем полуторачасового закрытия метро «Девяткино», то днем 17 июня «опечатали» «Владимирскую».

- В 13:55 станция «Владимирская» и переход со станции «Достоевская» закрыты в связи с обнаружением бесхозного предмета, - сообщает пресс-служба петербургской подземки.

Традиционно в таких случаях пассажирам предлагают пользоваться соседними станциями метрополитена. В данном случае это «Маяковская» и «Площадь восстания». До них вполне можно прогуляться пешком. А вот до «Звенигородской», «Пушкинской» или «Гостиного двора» придется ехать на наземном транспорте.

Обычно станции проверяют за полчаса, но «Владимирскую» открыли через 50 минут в 14:45.

А в метрополитене тем временем приывают пассажиров быть внимательнее и не забывать свои вещи в вагонах и вестибюлях подземки.

ИСТОЧНИК KP.RU