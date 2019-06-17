Метро «Владимирская» и переход с «Достоевской» закрывались почти на час
Второе за сутки закрытие станций петербургского метрополитена нарушило планы горожан. Если с утра трудности были у жителей Мурино, которые опоздали на работу из-за более чем полуторачасового закрытия метро «Девяткино», то днем 17 июня «опечатали» «Владимирскую».
- В 13:55 станция «Владимирская» и переход со станции «Достоевская» закрыты в связи с обнаружением бесхозного предмета, - сообщает пресс-служба петербургской подземки.
Традиционно в таких случаях пассажирам предлагают пользоваться соседними станциями метрополитена. В данном случае это «Маяковская» и «Площадь восстания». До них вполне можно прогуляться пешком. А вот до «Звенигородской», «Пушкинской» или «Гостиного двора» придется ехать на наземном транспорте.
Обычно станции проверяют за полчаса, но «Владимирскую» открыли через 50 минут в 14:45.
А в метрополитене тем временем приывают пассажиров быть внимательнее и не забывать свои вещи в вагонах и вестибюлях подземки.
ИСТОЧНИК KP.RU